TMW: la Fiorentina segue Knezevic della Dinamo Zagabria

Centrocampista classe '97 ha già debuttato in Champions League

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com pare che la Fiorentina si sia messa sulle tracce di Bojan Knezevic, giovane centrocampista di proprietà della Dinamo Zagabria. Centrocampista classe '97, dopo aver svolto tutta la trafila nelle giovanili della società croata, ha raggiunto la prima squadra riuscendo anche a debuttare in Champions League. Punto fermo delle nazionali giovanili, Knezevic è uno dei migliori prospetti del calcio croato. La concorrenza è agguerrita ma la Fiorentina, con Corvino e Freitas in primis, sembra intenzionata a fare sul serio.