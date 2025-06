TMW: “La Fiorentina aspetta una risposta da Dodo. Il brasiliano nei radar di Barcellona e Milan”

La Fiorentina dovrà risolvere diverse situazioni a livello di calciomercato nelle prossime settimane, tra cui quella che riguarda anche il terzino destro Dodo. Il difensore brasiliano sta riflettendo sul suo futuro già da diversi giorni, e non ha ancora dato una risposta definitiva alla società viola. La Fiorentina ha già fatto la propria offerta, dunque aspetta una sua risposta. L’accordo con la società gigliata scadrà a giugno del 2027, motivo per cui il club non ha fretta di ritoccare il suo contratto e non considera la sua situazione una priorità assoluta.

Nel frattempo però il classe 98 si sta guardando intorno, conscio di essere entrato nel mirino di diverse squadre di prima fascia, tra cui: Barcellona e Milan. Gli spagnoli di Hans-Dieter Flick hanno espresso il loro gradimento a più riprese, quindi non è da escludere che possano affondare il colpo prossimamente. Così come i rossoneri hanno manifestato il loro interesse in tempi non sospetti. Le pretendenti non mancano: il giocatore lo sa.

La Fiorentina in questo momento è concentrata su altre questioni, ad esempio la ricerca di un’alternativa a Dodo (o di un suo eventuale sostituto). Il direttore sportivo, Daniele Pradè, vuole scongiurare il pericolo di lasciare scoperta una zona del campo che ha sofferto l’assenza di un vice di ruolo. Tra i nomi sul piatto, ci sono Andrei Ratiu del Rayo Vallecano e Adam Marusic che potrebbe salutare la Lazio di Maurizio Sarri.