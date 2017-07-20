Tmw, Kalinic e Milan ai dettagli. Al giocatore 3 milioni all'anno per 5 anni

Come riportato dalla redazione di tuttomercatoweb, Milan e Kalinic sarebbero ai dettagli. Al giocatore 3 milioni piu bonus..

A cura di Redazione Labaroviola 20 luglio 2017 23:17

Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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