Tmw, Kalinic e Milan ai dettagli. Al giocatore 3 milioni all'anno per 5 anni
Come riportato dalla redazione di tuttomercatoweb, Milan e Kalinic sarebbero ai dettagli. Al giocatore 3 milioni piu bonus..
A cura di Redazione Labaroviola
20 luglio 2017 23:17
Kalinic più di Belotti per il Milan. Come riporta TMW, infatti, l'attaccante della Fiorentina sale ancora posizioni. La sensazione è che si chiuderà a breve. Affare da 27 milioni di base fissa, si arriverebbe a 32-33 con i bonus. Al giocatore un contratto di cinque anni, a 3 milioni più bonus. Strada tracciata per Kalinic verso il Milan dunque.