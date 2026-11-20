TMW: "Juventus, 35 milioni per Varela a gennaio. Concorrenza Napoli e Tottenham per il portoghese"

Nove gol e un assist in campionato fino a questo momento per l'attaccante portoghese, undici se ci mettiamo anche la doppietta siglata contro l'Avellino nel primo turno di Coppa Italia. Numeri straordinari che sono valsi la chiamata del CT del Portogallo

Nove gol e un assist in campionato fino a questo momento per l'attaccante portoghese, undici se ci mettiamo anche la doppietta siglata contro l'Avellino nel primo turno di Coppa Italia. Numeri straordinari che sono valsi la chiamata del CT del Portogallo Jorge Jesus. C'è solo da fare i complimenti al DS brianzolo Obiang, che ha avuto una splendida intuizione, acquistandolo per 'soli' 2,5 milioni di euro. Prima di approdare al Monza, la punta ex Benfica, era stata vicina al Frosinone, che poi ha deciso di investire su Bobcek.

Il classe 2005 è grato al Benfica per come lo ha fatto crescere e per come lo ha lanciato nel calcio dei grandi, tuttavia considera quella tappa ormai conclusa anche perché sarebbe comunque chiuso dal super bomber greco Pavlidis. Poco male per le aquile di Lisbona, che hanno diritto al 20% sulla plusvalenza della futura rivendita: una cifra, considerando l'interesse e i goal di Varela, che sarà molto sostanziosa.

Il Napoli è stato il primo club a muoversi per Varela forte dei rapporti ottimali con l'agenzia che ne cura gli interessi. Gli azzurri possono sentirsi in pole? Non proprio, perché la Juventus sta avanzando con forza negli ultimi giorni: l'ingaggio ancora relativamente basso, i margini di crescita e la naturale attitudine con la serie A sono tutti elementi che stanno convincendo sia Carnevali che Massara che hanno chiesto informazioni al Monza sul prezzo: servono 35 milioni di euro garantiti. Lo riporta Tuttomercatoweb