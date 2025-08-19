TMW: “Il rinnovo di Mandragora slitta dopo il mercato. Con 10 milioni può lasciare la Fiorentina”

Rolando Mandragora continua a essere un tema per la Fiorentina. Il centrocampista di proprietà del club di Rocco Commisso ha un contratto in scadenza nel 2026, con la società che ha un'opzione a propr...

Rolando Mandragora continua a essere un tema per la Fiorentina. Il centrocampista di proprietà del club di Rocco Commisso ha un contratto in scadenza nel 2026, con la società che ha un'opzione a proprio favore per rinnovarlo fino al 2027 nel caso in cui il classe '97 collezioni almeno 25 presenze da 45 minuti nella stagione 2025-2026. Secondo quanto raccolto da TMW, la strategia dei viola sarebbe quella di discutere della questione dopo la fine della sessione estiva di trasferimenti. Il motivo è da ricondurre alle opportunità che potrebbero presentarsi per i gigliati negli ultimi giorni di agosto. L'ex Torino e Juventus non è in vendita, non è un esubero e Stefano Pioli punta su di lui, tant'è che vorrebbe trattenerlo in rosa e farlo diventare uno dei titolari della sua squadra.

In questo momento storico però nessuno può definirsi intoccabile e alla giusta offerta Commisso darebbe il via libera alla cessione di Mandragora. La valutazione è intorno ai 10 milioni di euro, con Pradè e Goretti che non hanno intenzione di dare mandato agli agenti di trovargli squadra, anzi, però restano vigili e sono pronti ad ascoltare eventuali interlocutori. Nelle scorse settimane si era fatto avanti il Real Betis, ma la proposta è stata giudicata inadeguata. Lo scrive Tuttomercatoweb