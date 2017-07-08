TMW, il giovane Gori in prestito alla Pro Piacenza

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com in questi minuti, la Pro Piacenza oggi è pronta per chiudere la trattativa per Gabriele Gori

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com in questi minuti, la Pro Piacenza oggi è pronta per chiudere la trattativa per Gabriele Gori, attaccante classe 1999 di proprietà della Fiorentina. Il giocatore (che di recente ha rinnovato il contratto e che sta salendo in questi minuti in ritiro con la prima squadra a Moena) dovrebbe trasferirsi con la formula del prestito.