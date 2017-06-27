TMW: già avviati i contatti con il Genoa per Simeone, servono 18 milioni
Nonostante la proprietà sembri ormai pronta a lasciare, la Fiorentina continua a lavorare per rinforzarsi sul mercato
A cura di Redazione Labaroviola
28 giugno 2017 00:00
Nonostante il comunicato di ieri in cui i Della Valle annunciavano di essere pronti a cedere la società, la Fiorentina continua a muoversi sul mercato per rinforzarsi. Pare infatti che già nella giornata di oggi ci sarebbero stati nuovi contatti con Giovanni Simeone, attaccante classe '95 autore di 12 reti nell'ultimo campionato. Un affare che potrebbe chiudersi per una cifra attorno ai 18 milioni di euro e che nei prossimi giorni vedrà nuovi contatti fra le parti.
Fonte: TuttoMercatoWeb.com