TMW: "Fortini all'Hull City in prestito con diritto a 9 milioni. Prima il rinnovo con la Fiorentina"

L'Hull City ha superato la concorrenza di Torino e Sassuolo

Continuano ad arrivare aggiornamenti sulla situazione di Niccolò Fortini. L’Hull City sembra aver ormai superato la concorrenza di Torino e Sassuolo per l’esterno classe 2006. Fortini ha il contratto in scadenza nel 2027 e dunque sarebbe impossibile senza un rinnovo potersi trasferire in prestito. Per questo è probabile che il calciatore prolunghi la sua intesa e lasci la Fiorentina in prestito con diritto di riscatto fissato a 9 milioni. Lo riporta TMW.