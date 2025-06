TMW: “Fiorentina-Mandragora: rinnovo fermo. C’è un’opzione unilaterale, ma tanti club si informano”

La Fiorentina non ha ancora mosso nessun passo ufficiale con Rolando Mandragora. Dopo diverse settimane dalla fine del campionato e con il giocatore in scadenza di contratto nel 2026, il club gigliato non ha preso ancora una decisione sul futuro del classe ‘97. Come già noto e appreso da TMW, nell’accordo dell’ex Juventus è presente un’opzione unilaterale a favore della società per prolungare di un anno l’intesa, ma è subordinata alle presenze e questo comporta un rischio notevole di perdere il calciatore a parametro zero qualora non dovesse raggiungerle per motivi tecnici o legati a problematiche fisiche.

Daniele Pradè e gli altri uomini mercato dei viola stanno dunque temporeggiando e prendendo tempo, cosa che stupisce vedendo il rendimento del 27enne nell’ultima stagione. Chiaramente sarà fondamentale capire anche quali saranno le idee del nuovo allenatore, ovvero Stefano Pioli, salvo sorprese, ma è altrettanto vero che nel frattempo il mercato va avanti e tutte le squadre di prima fascia in Italia si sono informate sul centrocampista.

Solo sondaggi esplorativi al momento, non vere e proprie trattative, anche perché Mandragora a Firenze sta benissimo e vuole conoscere i piani di chi detiene il suo cartellino prima di fare scelte. La certezza è che il napoletano fa gola a quasi tutti e non solo in Serie A, sia perché la sua valutazione intorno ai 12-15 milioni di euro è alla portata di molti, sia perché i numeri raccontano che la scorsa annata è stata da top. Anche all’estero infatti stanno cercando di capire la sua situazione. Lo riporta Tuttomercatoweb.