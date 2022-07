TMW, Fiorentina in pressing per Bourigeaud: contatti in corso. Il giocatore è in scadenza con il Rennes

Contatti in corso tra la Fiorentina per Benjamin Bourigeaud. Stando a quanto riportato da TMW, i viola sono a caccia di un centrocampista di qualità da regalare a mister Vincenzo Italiano. Ventotto anni (classe ’94), gioca nel Rennes ed è in scadenza nell’estate del 2023 (è stato accostato anche alla Lazio come possibile sostituto di Luis Alberto). Interessamenti anche dalla Premier League, con Everton e Leicester in prima fila. Nell’ultima stagione ha collezionato 48 presenza condite da 12 gol e 16 assist.