TMW, Fiorentina, arriva Andonov in prestito con diritto di riscatto: affare in chiusura

Sono stati fatti passi avanti concreti, la Fiorentina sta per definire l’arrivo del portiere Ivan Andonov dal Levski Sofia in prestito con diritto di riscatto. Classe 2003, considerato in patria un grande talento, è pronto per una nuova avventura in Italia. E fonti vicine al club bulgaro confermano che l’affare si potrà chiudere già in questi giorni. Ivan Andonov verso l’Italia, la Fiorentina lo aspetta. Lo riporta TMW.

