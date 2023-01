Eduard Dutu ha firmato col Gubbio. Il difensore classe 2001, che alla Reggina non è riuscito a ritagliarsi spazio in questa prima parte di stagione, lascia nuovamente in prestito la Fiorentina per accasarsi in Serie C. La formula è la stessa: trasferimento a titolo temporaneo fino al 30 giugno. A riportarlo è TMW.

