TMW: “Dopo la retrocessione del Sassuolo la Fiorentina si sta muovendo per Boloca, su di lui c’è il Bologna”

Con la retrocessione in Serie B del Sassuolo la prossima estate rischia di essere di grande rivoluzione e di numerose modifiche riguardanti la rosa neroverde. Tra i giocatori in aria di lasciare la squadra, secondo quanto appreso da TMW, c’è anche Daniel Boloca. Arrivato al Sassuolo l’estate scorsa all’interno di una maxi operazione con il Frosinone che ha visto coinvolti anche i profili di altri calciatori, il centrocampista classe 1998 nella sua prima stagione in Serie A ha messo insieme 30 presenze e 1 gol per un minutaggio complessivo di poco superiore ai 2000 minuti. Da qualche tempo il nome del classe 1998 viene accostato al Bologna che sarà, ma secondo quanto ci risulta i rossoblù non sono da soli: su Boloca si sta muovendo allo stesso tempo anche la Fiorentina. Lo scrive Tuttomercatoweb

FIORENTINA SU PINAMONTI