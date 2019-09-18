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TMW, Castrovilli-ACF, oggi l'incontro per definire il rinnovo di contratto. Firma fino al 2025

È oggi il giorno dell’incontro decisivo tra la Fiorentina e l’entourage del centrocampista Gaetano Castrovilli, entrato prepotentemente nelle scelte di Montella in questo inizio di stagione, grazie a...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 settembre 2019 15:44
TMW, Castrovilli-ACF, oggi l'incontro per definire il rinnovo di contratto. Firma fino al 2025 - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Castrovilli
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Castrovilli
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È oggi il giorno dell’incontro decisivo tra la Fiorentina e l’entourage del centrocampista Gaetano Castrovilli, entrato prepotentemente nelle scelte di Montella in questo inizio di stagione, grazie a prove importanti Napoli, Genoa e Juventus da titolare. Si va verso un’intesa fino al 2024, con sostanziale ritocco dell’ingaggio per l'ex Cremonese. Lo stesso Barone solo ieri aveva manifestato ottimismo per la felice riuscita della trattativa di prolungamento per uno degli interpreti più positivi e sorprendenti di questo primo mese di campionato.

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