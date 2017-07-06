Labaro Viola

TMW: per Borja Valero all'Inter siamo ai dettagli, l'affare si chiuderà intorno ai 5 milioni

Nonostante le manifestazioni d'affetto dei tifosi, il giocatore parlerà con la società per ribadire la sua volontà di lasciare la Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 luglio 2017 17:37
TMW: per Borja Valero all'Inter siamo ai dettagli, l'affare si chiuderà intorno ai 5 milioni - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Calciomercato
Inter
Borja Valero
Condividi

Al di là della manifestazione dei tifosi in onore di Borja Valero, il centrocampista nelle prossime ore parlerà con la società per ribadire direttamente e personalmente la propria volontà di andare all'Inter nonostante l'amore per Firenze. L'offerta dell'Inter (che vorrebbe averlo già in ritiro) è di circa 5 milioni, si va avanti in attesa che i club sistemino anche gli ultimi dettagli.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok