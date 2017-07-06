TMW: per Borja Valero all'Inter siamo ai dettagli, l'affare si chiuderà intorno ai 5 milioni
Nonostante le manifestazioni d'affetto dei tifosi, il giocatore parlerà con la società per ribadire la sua volontà di lasciare la Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
06 luglio 2017 17:37
Al di là della manifestazione dei tifosi in onore di Borja Valero, il centrocampista nelle prossime ore parlerà con la società per ribadire direttamente e personalmente la propria volontà di andare all'Inter nonostante l'amore per Firenze. L'offerta dell'Inter (che vorrebbe averlo già in ritiro) è di circa 5 milioni, si va avanti in attesa che i club sistemino anche gli ultimi dettagli.
Fonte: TuttoMercatoWeb.com