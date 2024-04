TMW: Bonaventura-Fiorentina l’accordo per il rinnovo ancora non c’è ma può scattare l’opzione

Scrive TMW, Giacomo Bonaventura nella serata di ieri non ha preso parte alla sfida di Conference League sul campo del Viktoria Plzen. Il centrocampista viola era alle prese con una botta incassata durante la sfida contro la Juventus e Vincenzo Italiano, per l’occasione, ha deciso di non rischiarlo e di preservarlo per le prossime partite.

Il calciatore classe ’89 risulta ancora oggi in scadenza di contratto con la Fiorentina, ma viste le ultime partite giocate è ormai a un passo il traguardo del 70% delle presenze stagionali che gli garantisce il contratto anche per la prossima annata. Da mesi, però, la Fiorentina sta discutendo del suo rinnovo del contratto con una modalità molto simile a quella dell’ultimo contratto firmato, ovvero un accordo per la stagione 2024/25 e opzione per quella successiva da vincolare alle sue presenze stagionali. Ma al momento un accordo tra le parti non è stato ancora trovato.