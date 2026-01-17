TMW: “Bologna-Fiorentina a rischio rinvio per la morte di Commisso? Per ora più no che si”

Sono ore drammatiche per la Fiorentina, colpita alle prime luci dell’alba dalla notizia della scomparsa di Rocco Commisso. Un lutto a poche ore dalla prossima gara di campionato, in programma domani alle 15 allo stadio Dall’Ara con il Bologna: la partita è a rischio rinvio, ma non è cosi scontato che accada.

Al momento, negli uffici della Lega Calcio Serie A le sensazioni sono più tendenti al no che al sì, con la gara che rimarrebbe programmata per domani. In via Rosellini non è peraltro ancora arrivata una richiesta formale della Fiorentina, consapevole delle difficoltà di un calendario che vede sia i viola che i rossoblù ancora in corsa su tre fronti, nelle rispettive competizioni europee (Conference ed Europa League), ma anche in Coppa Italia.

In caso di rinvio, da regolamento la partita dovrebbe andare alla prima data utile, sulla carta lunedi: il Bologna gioca giovedì in Europa, i tempi ci sono, ma in un caso del genere un rinvio di 24 ore non avrebbe molto senso (anche se nulla da è escludere in questa fase). Altrimenti, la gara rischierebbe di slittare molto in avanti nella stagione: almeno a marzo, ma è probabile che si vada anche oltre, considerando i possibili progressi. Uno scenario ovviamente delicato da maneggiare, e in questa fase ancora passibile di ulteriori novità. Seguiranno aggiornamenti. Lo scrive Tuttomercatoweb