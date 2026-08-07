TMW: "Anche il Sassuolo su Fortini dopo il Torino. La Fiorentina chiede oltre 10 milioni"

Il Sassuolo si inserisce nella corsa al giovane laterale viola, per il quale non ci sono ancora trattative concrete

Anche il Sassuolo si unisce alla corsa per Niccolò Fortini. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il club neroverde si inserisce nella lista delle pretendenti per il laterale classe 2006, che ha il contratto in scadenza con la Fiorentina (30 giugno 2027) ed è già stato corteggiato dal Torino.

Al momento non ci sono trattative concrete per il giocatore, con il Sassuolo che avrebbe effettuato solamente alcuni sondaggi. La Fiorentina è stata chiara: Fortini vale più di 10 milioni di euro, cifra da cui partire per un'eventuale trattativa.