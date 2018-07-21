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TMW, ad oggi giocherebbe così. La Formazione della Fiorentina

Su TMW si mettono in risalto quello che sono le formazioni attuale del campionato di Serie A, tra cui anche la Fiorentina che al momento giocherebbe così:FIORENTINA (4-3-3): LAFONT; Milenkovic, Vitor...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 luglio 2018 09:57
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Su TMW si mettono in risalto quello che sono le formazioni attuale del campionato di Serie A, tra cui anche la Fiorentina che al momento giocherebbe così:

FIORENTINA (4-3-3): LAFONT; Milenkovic, Vitor Hugo, Pezzella, Biraghi; Veretout, NORGAARD, GERSON; Chiesa, Simeone, Thereau. All: Pioli (confermato).

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