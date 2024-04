TMW: “A Italiano non sono arrivate le offerte che sperava, non è da escludere la permanenza”

Tra i temi di casa Fiorentina il futuro dell’allenatore Vincenzo Italiano sta ai primi posti, in cima se si guarda agli aspetti distanti da quanto fa la squadra in campo. Il destino dell’attuale tecnico viola è stato oggetto anche dell’editoriale odierno di Tuttomercatoweb.com, in cui abbiamo fatto il quadro sul ventaglio di possibilità che ha in mano il mister di Karlsruhe. Con un punto di partenza da non sottovalutare: con tanti scenari in ballo, è bene non escludere nulla. Neppure la permanenza.. Intanto perché nel caso in cui la Fiorentina riuscisse a vincere la Conference sarebbe qualificata alla prossima Europa League, e con questo passaggio si attiverebbe la clausola di rinnovo automatico fino al 30 giugno 2025. Nulla di insormontabile, ma a Italiano in queste settimane non sono arrivate le offerte che sperava di ricevere e anche per il Napoli si è visto derubricato a seconda scelta. Oggi è un’idea del Bologna per sostituire Motta ed è uno dei nomi principali per il dopo Juric a Torino. Nei prossimi giorni arriverà in città Commisso e avverrà un confronto decisivo per scrivere il destino di Italiano, ma in un certo senso anche della Fiorentina. In caso di cambio, ad oggi il candidato forte è Aquilani del Pisa. Scrive Tuttomercatoweb

