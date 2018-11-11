Tifosi-squadra, adesso si rischia la rottura. Dopo il Frosinone niente applausi...
Il Corriere dello Sport questa mattina si concentra sul fatto che, dopo Frosinone-Fiorentina, per la prima volta i tifosi non hanno abbracciato la squadra viola, arrivata sotto il settore ospiti per s...
A cura di Redazione Labaroviola
11 novembre 2018 11:38
Il Corriere dello Sport questa mattina si concentra sul fatto che, dopo Frosinone-Fiorentina, per la prima volta i tifosi non hanno abbracciato la squadra viola, arrivata sotto il settore ospiti per salutarli. Secondo il quotidiano, il patto tra i tifosi e la baby-Fiorentina potrebbe essere vicino ad rompersi, dal momento che i sostenitori viola non vedono più quella grinta che vorrebbero vedere sempre da parte della squadra.