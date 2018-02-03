I tifosi incontrano la squadra: "Massimo impegno contro Bologna e Juventus o sarà contestazione"

Mattinata impegnativa quella della Fiorentina che, nel corso dell'allenamento mattutino che precede la partita contro il Bologna (svoltosi sul terreno dello stadio "Franchi" in via del tutto ecceziona...

Mattinata impegnativa quella della Fiorentina che, nel corso dell'allenamento mattutino che precede la partita contro il Bologna (svoltosi sul terreno dello stadio "Franchi" in via del tutto eccezionale), si è confrontata con un nutrito gruppo di tifosi.

La delegazione della Curva Fiesole, infoltita anche da alcuni esponenti del Calcio Storico Fiorentino, ha incontrato i giocatori (ai quali si sono aggiunti anche Stefano Pioli e Giancarlo Antognoni) ed ha fatto chiarezza sulle proprie intenzioni relative all'immediato futuro.

I tifosi, infatti, hanno fatto sapere alla squadra che, nel caso in cui l'impegno dovesse venire meno anche nelle sfide contro Bologna e Juventus, la contestazione la coinvolgerebbe direttamente. Continuano invece, a oltranza, le manifestazioni di dissenso nei confronti della società.

Gianmarco Biagioni