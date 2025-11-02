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Tifosi furiosi fuori dallo stadio Franchi: "Uscirete a mezzanotte" e "Andate a lavorare"

Dopo la sconfitta per 1-0 contro il Lecce, che segna l’ennesimo risultato negativo della stagione, cresce la frustrazione tra i tifosi della Fiorentina. All’uscita dallo stadio, molti di loro manifest...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 novembre 2025 17:27
Tifosi furiosi fuori dallo stadio Franchi: "Uscirete a mezzanotte" e "Andate a lavorare" -
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Fiorentina
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Dopo la sconfitta per 1-0 contro il Lecce, che segna l’ennesimo risultato negativo della stagione, cresce la frustrazione tra i tifosi della Fiorentina. All’uscita dallo stadio, molti di loro manifestano apertamente il proprio malcontento, tra cori di protesta, fischi e contestazioni nei confronti della squadra e della società, esprimendo tutta la delusione per l’andamento della squadra viola.

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