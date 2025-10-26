Tifosi furiosi al Franchi, la Fiesole canta: "Se andiamo in B vi facciamo un culo cosi". Tutti contestati

Durante la partita Fiorentina-Bologna, dopo il gol del temporaneo 0-3 per gli Emiliani, poi annullato e tornato 0-2 che però non ha cambiato il clima dello stadio, la curva Fiesole canta "Se andiamo i...

Durante la partita Fiorentina-Bologna, dopo il gol del temporaneo 0-3 per gli Emiliani, poi annullato e tornato 0-2 che però non ha cambiato il clima dello stadio, la curva Fiesole canta "Se andiamo in B vi facciamo un culo cosi". Sono esplose numerose contestazioni durante il Derby dell'Appennino, alcuni tifosi hanno anche iniziato a uscire dallo stadio. Fischi assordanti da parte di tutto lo stadio, un grido diretto alla società, una curva frustrata dalla classifica e per una gara che ha preso una piega non digeribile.