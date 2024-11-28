Tifosi dell'Empoli disertano la trasferta di Firenze: "Troppe restrizioni sul numero biglietti settore ospiti"

I tifosi dell'Empoli non saranno presenti al Franchi per la sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina. Attraverso un comunicato, hanno annunciato la propria assenza per la sfida di Coppa Italia contr...

I tifosi dell'Empoli non saranno presenti al Franchi per la sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina. Attraverso un comunicato, hanno annunciato la propria assenza per la sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina in programma il 4 dicembre: "Per la trasferta di Firenze del 4 dicembre non saremo presenti a causa della restrizione del numero di biglietti del settore ospiti - si legge nella nota a firma 'I gruppi della maratona Emiliano Del Rosso' - La nostra mentalità ci porta a non lasciare indietro nessuno per cui a malincuore abbiamo preso questa decisione".

CM.COM: “PALLADINO VUOLE MALDINI, LA FIORENTINA INTENSIFICA I CONTATTI PER L’ESTATE. C’È LA CLAUSOLA DA 12 MILIONI”

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