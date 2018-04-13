I tifosi della Juventus insultano Oliver su Twitter, ma si sbagliano offendendo un dentista

Non potendogli parlare di persona, i tifosi della Juventus hanno provato a lamentarsi con Michael Oliver tramite i social network non usando parole dolci nei suoi confronti. Lo sdegno del popolo bianc...

Non potendogli parlare di persona, i tifosi della Juventus hanno provato a lamentarsi con Michael Oliver tramite i social network non usando parole dolci nei suoi confronti. Lo sdegno del popolo bianconero è forte, specialmente in queste ore. Il problema è che Michael Oliver non ha un profilo Twitter ed i tifosi bianconeri hanno preso di mira un suo omonimo che dopo una giornata di insulti si è sfogato proprio sul proprio profilo social. “Dopo aver ricevuto un sacco di offese dai tifosi della Juventus, che credevano fossi io l’arbitro della partita di Champions, devo dire che il mio nome merita delle scuse visto che io ero seduto sul divano.”

Fonte: ilbianconero