Tifosi, breve visita alla Fiorentina per regalare le fasce da capitano. Con Andrea Della Valle...

Alcuni tifosi viola questa mattina sono andati al centro sportivo. Stefano Pioli, Milan Badelj e German Pezzella li hanno accolti e si sono fermati a parlare con loro. Nell’occasione sono state regala...

A cura di Redazione Labaroviola 14 aprile 2018 17:11

Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018 Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj

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