Labaro Viola

Tifosi, breve visita alla Fiorentina per regalare le fasce da capitano. Con Andrea Della Valle...

Alcuni tifosi viola questa mattina sono andati al centro sportivo. Stefano Pioli, Milan Badelj e German Pezzella li hanno accolti e si sono fermati a parlare con loro. Nell’occasione sono state regala...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 aprile 2018 17:11
Tifosi, breve visita alla Fiorentina per regalare le fasce da capitano. Con Andrea Della Valle... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018 Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018 Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj
Rassegna Stampa
Tifosi
Condividi

Alcuni tifosi viola questa mattina sono andati al centro sportivo. Stefano Pioli, Milan Badelj e German Pezzella li hanno accolti e si sono fermati a parlare con loro. Nell’occasione sono state regalate ai giocatori nuove fasce da capitano con i colori dei quattro quartieri di Firenze e le iniziali di Davide Astori. Nessun colloquio invece con il patron Andrea Della Valle che oggi è stato vicino ai giocatori, mentre probabilmente domani sarà allo stadio.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok