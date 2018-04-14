Tifosi, breve visita alla Fiorentina per regalare le fasce da capitano. Con Andrea Della Valle...
Alcuni tifosi viola questa mattina sono andati al centro sportivo. Stefano Pioli, Milan Badelj e German Pezzella li hanno accolti e si sono fermati a parlare con loro. Nell’occasione sono state regala...
A cura di Redazione Labaroviola
14 aprile 2018 17:11
Alcuni tifosi viola questa mattina sono andati al centro sportivo. Stefano Pioli, Milan Badelj e German Pezzella li hanno accolti e si sono fermati a parlare con loro. Nell’occasione sono state regalate ai giocatori nuove fasce da capitano con i colori dei quattro quartieri di Firenze e le iniziali di Davide Astori. Nessun colloquio invece con il patron Andrea Della Valle che oggi è stato vicino ai giocatori, mentre probabilmente domani sarà allo stadio.