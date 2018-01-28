I tifosi abbandonano la Curva Fiesole sull’ 1-4 per protesta. La foto
Situazione drammatica al Franchi, la Curva Fiesole lascia lo stadio Franchi sul punteggio di 1-4. Non accadeva dall’ormai remoto Fiorentina-Juventus 0-5. Nella stagione 2011/2012La foto: Gabriele Cald...
A cura di Gabriele Caldieron
28 gennaio 2018 16:25
Situazione drammatica al Franchi, la Curva Fiesole lascia lo stadio Franchi sul punteggio di 1-4. Non accadeva dall’ormai remoto Fiorentina-Juventus 0-5. Nella stagione 2011/2012
La foto:
Gabriele Caldieron