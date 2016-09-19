Tick tock? No, tick tack: Abbas deriso dai tifosi viola su twitter

Tick tack o...tick tock? I tifosi viola non si sono lasciati sfuggire l'occasione per deridere Ramy Abbas, agente di Mohammed Salah, nella serata di ieri. L'egiziano, certo non nuovo a provocazioni di...

Tick tack o...tick tock? I tifosi viola non si sono lasciati sfuggire l'occasione per deridere Ramy Abbas, agente di Mohammed Salah, nella serata di ieri. L'egiziano, certo non nuovo a provocazioni di cattivo gusto, aveva scritto appunto un "Tick tock..." sul suo profilo, con tanto di foto di Salah. Al fischio finale il suo profilo è stato sommerso di commenti ironici da parte dei tifosi viola, che gli chiedevano dove avesse messo il "Tack" di Badelj e se il countdown non fosse per la champions della Roma. Ancora una volta il procuratore ha ricevuto il trattamento che merita.