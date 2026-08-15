Thorstvedt, si allunga la trattativa. Nazione: "Soluzione? Idea Fortini più 2 milioni al Sassuolo"

La Fiorentina per il norvegese ha pronto un contratto fino al 2031

Proprio Fortini potrebbe diventare la chiave per arrivare a Kristian Thorstvedt . Il norvegese ha già raggiunto da settimane un'intesa con la Fiorentina, che gli ha preparato un contratto fino al 2031. Inserendo Fortini nell'operazione con il Sassuolo, il conguaglio viola potrebbe aggirarsi intorno ai 2 milioni. La trattativa si sta allungando, ma la sensazione continua a essere positiva. Lo scrive La Nazione.