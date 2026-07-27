Thorstvedt resta un nome caldo. Gazzetta: "Ma prima via Sohm, Fabbian o Brescianini"

Il Sassuolo deve cederlo per non perderlo a zero

Lavori in corso e rivoluzione da completare perché il volto della Fiorentina è destinato a cambiare ancora. Gli investimenti più importanti dal punto di vista economico sono stati a centrocampo con Atta arrivato dall'Udinese e l'ivoriano Oulai dal Trabzonspor, pero la sensazione e che in quel reparto qualcosa debba ancora succedere e che altri movimenti siano previsti sia all'interno, cioè in quale posizione far rendere al meglio ogni elemento già in rosa, che esterno nel senso che sono attese altre mosse.

Un'idea fin del primo momento e ancora mai depennata dalla lista dei possibili obiettivi è quella di Kristian Thorstvedt, un fedelissimo di Fabio Grosso che lo ha avuto al Sassuolo e adesso lo allenerebbe di nuovo volentieri. Le due società hanno già avuto nelle scorse settimane un primo contatto, poi tutto è stato messo in stand by anche perché sia da una parte che dall'altra c'erano altre urgenze da sistemare. Ora, però, il profilo del centrocampista neroverde può tornare di moda e lo stesso giocatore già da tempo ha dato il suo benestare al trasferimento. Certo, è necessario mettersi intorno a un tavolo e far parlare le due società, tuttavia l'operazione non è archiviata L'altra certezza è che non può essere definita una priorità perché per fare altre mosse a centrocampo serve prima di tutto effettuare delle uscite per l'abbondanza che c'è nel reparto.

A parte i due nuovi acquisti, ci sono Fagioli oltre a Ndour e a Mandragora che vengono considerati dei punti fermi. Ma altri sono in uscita come Sohm che Grosso ha voluto visionare nella prima parte del ritiro al Viola Park ma poi non lo ha convocato per la tournée inglese per motivi di mercato e anche Fabbian e Brescianini, benché dentro al progetto tecnico, possono salutare nel caso in cui venisse trovata la soluzione giusta. Se almeno uno o due di loro uscissero sarebbe riavviata la trattativa per Thorstvedt. Inoltre il calciatore è in scadenza nel giugno 2027 e il prolungamento non è un'opzione quindi il Sassuolo deve cederlo adesso per non perderlo a zero fra pochi mesi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.