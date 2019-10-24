Thiago Motta: "Vi spiego il mio 2-7-2. Salverò il Genoa, lo salveremo tutti insieme. La rosa è di qualità"

Nessun tutor, e questa è la prima notizia. Thiago Motta potrà guidare il Genoa in panchina grazie a una deroga, visto che l’ex centrocampista rossoblu frequentava sino a lunedì scorso il corso Master...

Nessun tutor, e questa è la prima notizia. Thiago Motta potrà guidare il Genoa in panchina grazie a una deroga, visto che l’ex centrocampista rossoblu frequentava sino a lunedì scorso il corso Master Uefa Pro a Coverciano. Sabato, dunque, comincerà per lui un’avventura da allenatore alla guida di un club per il quale l’italo-brasiliano prova oggi un sentimento di riconoscenza.

Quando, undici anni fa, il presidente Preziosi decise di puntare su di lui nonostante i guai fisici patiti con l’Atletico Madrid. “Non sono servite molte parole con il presidente Preziosi, è bastato guardarci negli occhi”, racconta oggi che è tornato a Pegli con la speranza di guidare i rossoblu fuori da una situazione difficile di classifica.

Stesso ambiente: “Non è cambiato molto da quando me ne ero andato, ho ritrovato anche molte facce amiche, come Marco Rossi (oggi club manager, n.d.r.), con il quale nel 2008 facemmo una stagione splendida. Ora io voglio solo essere me stesso, con la voglia che ho addosso di insegnare. Sono convinto, però, che usciremo da questa situazione”.

Ha parlato alla squadra, martedì, nel primo giorno in cui ha incontrato il gruppo. Lo ha fatto “con il cuore, dicendo quello che mi veniva in mente. Ho seguito il Genoa in queste prime partite, ma non mi sembra giusto parlare di un collega che ha provato comunque a fare al meglio il suo lavoro (Andreazzoli, n.d.r.). Ho una rosa interessante e di qualità”.

Non si aspetta nulla e nulla chiede al pubblico genoano che vedrà sabato sera per la prima volta. “Dovranno soltanto stare vicini alla squadra. I miei vecchi compagni? Ritrovo Criscito, che ci potrà dare una grande mano. È un ragazzo di spessore, potrà fare tanto. Schone? Lo conosciamo tutti, ha un passato importante, sono convinto che lui potrà dare una mano, così come noi potremo fare altrettanto con lui. Non ho mai sentito dire che un singolo elemento abbia giocato bene senza che il collettivo abbia fatto altrettanto. La storia del 2-7-2? Intendevo dire, in quel modo, che non bisogna dare troppa importanza ai numeri. Salverò il Genoa, lo salveremo tutti insieme. Gasperini? È stato il più grande allenatore che io abbia avuto in carriera. Sarà bello potermi confrontare con lui”.

Nei primi due allenamenti a Pegli, Motta ha alternato le prime prove di 4-3-3, ma è presto per capire a quale modulo si affiderà sabato contro il Brescia. “Ho già un’idea in testa...

Gazzetta.it