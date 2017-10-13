Thereau e la voglia di segnare all'Udinese, tra "vendette" personali e tifosi speciali in tribuna

segnare contro l'Udinese. Per lui sarà un match speciale e due motivazioni si eleveranno sopra a tutto..

Nonostante le recenti prestazioni poco convincenti Pioli non ha nessuna intenzione di rinunciare a Cyril Thereau, soprattutto in un momento in cui la squadra è ancora a caccia di una propria identità. Il francese scenderà in campo anche con un pizzico di motivazione in più a causa di due motivi: il primo legato all’addio alla squadra friulana, che lo ha voluto cedere per un ‘problema tattico.

Il secondo è invece legato alla presenza sugli spalti del figlio, che come lui, non vede l’ora di vedere segnare il padre tra le mura amiche.