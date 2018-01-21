Thereau, infortunio più grave del previsto. La durata dello stop che rischia...

Secondo quanto riporrta Il Corriere Fiorentino, l’infortunio di Cyril Thereau non è di lieve entità. Anzi, il francese ha rimediato una frattura del quinto arco costale di sinistra che lo costringerà...

Secondo quanto riporrta Il Corriere Fiorentino, l’infortunio di Cyril Thereau non è di lieve entità. Anzi, il francese ha rimediato una frattura del quinto arco costale di sinistra che lo costringerà a rimanere fuori nella partita di oggi, ma probabilmente non solo. Il rischio, secondo il quotidiano, è che Thereau stia fuori fino a fine febbraio.