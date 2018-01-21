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Thereau, infortunio più grave del previsto. La durata dello stop che rischia...

Secondo quanto riporrta Il Corriere Fiorentino, l’infortunio di Cyril Thereau non è di lieve entità. Anzi, il francese ha rimediato una frattura del quinto arco costale di sinistra che lo costringerà...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 gennaio 2018 10:34
Thereau, infortunio più grave del previsto. La durata dello stop che rischia... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Thereau
Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Thereau
Rassegna Stampa
Thereau
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Secondo quanto riporrta Il Corriere Fiorentino, l’infortunio di Cyril Thereau non è di lieve entità. Anzi, il francese ha rimediato una frattura del quinto arco costale di sinistra che lo costringerà a rimanere fuori nella partita di oggi, ma probabilmente non solo. Il rischio, secondo il quotidiano, è che Thereau stia fuori fino a fine febbraio.

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