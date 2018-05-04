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Thereau: “EL? Ci crediamo, a Milano una finale. Simeone farà 20 gol all’anno. Gli infortuni…"

Cyril Thereau, direttamente Gigli durante l'incontro con i tifosi, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:Europa? Ci dobbiamo credere per forza anche per il calendario che abbiamo, ce la possiamo gio...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 maggio 2018 10:10
Thereau: “EL? Ci crediamo, a Milano una finale. Simeone farà 20 gol all’anno. Gli infortuni…" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Thereau
Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Thereau
Rassegna Stampa
Thereau
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Cyril Thereau, direttamente Gigli durante l'incontro con i tifosi, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

Europa? Ci dobbiamo credere per forza anche per il calendario che abbiamo, ce la possiamo giocare. Genoa? Sappiamo cosa ci aspetta, all’andata è stata una delle gare più difficili perché sanno difendere benissimo. Se facciamo quattro punti in due gare a Milano faremo una finale. Condizione? Sono tornato ad allenarmi col gruppo a fine settimana scorsa, quest’anno ho dovuto rincorrere tanto perché ho avuto tre infortuni. Simeone? Avevo già detto di lui che è un attaccante bello da avere perché segna ed è il primo difensore e rende la vita difficile ai difensori, inoltre lascia spazio a noi esterni. Crescerà, farà presto 20 gol in serie A.

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