Thereau: “EL? Ci crediamo, a Milano una finale. Simeone farà 20 gol all’anno. Gli infortuni…"

Cyril Thereau, direttamente Gigli durante l'incontro con i tifosi, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:Europa? Ci dobbiamo credere per forza anche per il calendario che abbiamo, ce la possiamo gio...

Cyril Thereau, direttamente Gigli durante l'incontro con i tifosi, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

Europa? Ci dobbiamo credere per forza anche per il calendario che abbiamo, ce la possiamo giocare. Genoa? Sappiamo cosa ci aspetta, all’andata è stata una delle gare più difficili perché sanno difendere benissimo. Se facciamo quattro punti in due gare a Milano faremo una finale. Condizione? Sono tornato ad allenarmi col gruppo a fine settimana scorsa, quest’anno ho dovuto rincorrere tanto perché ho avuto tre infortuni. Simeone? Avevo già detto di lui che è un attaccante bello da avere perché segna ed è il primo difensore e rende la vita difficile ai difensori, inoltre lascia spazio a noi esterni. Crescerà, farà presto 20 gol in serie A.