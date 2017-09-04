Thereau: "Ho bloccato il trasferimento alla Samp per Firenze. Sono nella mia forma migliore. Gli obiettivi..."

Queste le parole del neo acquisto Cyrill Thereau nella sua conferenza stampa odierna."Il mio arrivo qui?Sono stato vicino alla Samp, ma quando mi ha chiamato il mister e mi ha detto della Fiorentina h...

Queste le parole del neo acquisto Cyrill Thereau nella sua conferenza stampa odierna.

"Il mio arrivo qui?

Sono stato vicino alla Samp, ma quando mi ha chiamato il mister e mi ha detto della Fiorentina ho bloccato tutto per venire qui, per i colori, i tifosi e la città.

Cosa è mancato nella mia carriera?

È stata anche colpa mia, sono arrivato nel 2010, solo qui ho conosciuto il calcio vero. Sono migliorato molto negli anni, se avessi avuto la possibilità di arrivare prima forse la mia carriera sarebbe andata meglio. Il destino comunque è stato benevolo con me, perché oggi sono qui.

Tredici gol il mio massimo?

Già sto migliorando, ma le mie statistiche non si devono guardare come se fossi una prima punta. Io ho quasi sempre giocato come seconda punta. Penso che quest'anno supererò 13 gol, sono nel mio migliore momento.

Simeone?

Lo conoscevo già dal Genoa, è stato una sorpresa. Io voglio aiutare i giovani, anche se non sono venuto qua a fare il maestro. Voglio aiutarli con assist e giocate.

Il 4-2-3-1?

Per adesso il sistema che nel mister ha scelto posso giocare seconda punta o attaccante esterno a sinistra.

La squadra nuova?

Quando Di Natale è andato via dall'Udinese abbiamo avuto la stessa situazione. In questi casi gli anziani devono costruire un gruppo.

Il numero?

Mio fratello amava il numero 7, io preferivo l'11. Quando ho preso il 77 mi portò bene e ho deciso di continuare.

Esultanza?

Sarà quella di sempre, che è dedicata ai miei amici e mio fratello, ispirata anche a Luca Toni.

Tommaso Fragassi