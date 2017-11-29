Se Thereau avesse giocato sempre? Uno studio rivela in che posizione di classifica sarebbe la Fiorentina...

Questa mattina il Corriere Dello Sport parla di Cyril Thereau. E’ l’amuleto della Fiorentina, con lui in campo i viola volano ad una media da Europa. Senza, il francese i viola hanno messo insieme un...

Questa mattina il Corriere Dello Sport parla di Cyril Thereau. E’ l’amuleto della Fiorentina, con lui in campo i viola volano ad una media da Europa. Senza, il francese i viola hanno messo insieme un solo punto in cinque gare. 4 gol e 2 assist fin qui realizzati dall’ex Udinese con la maglia gigliata. Ed in 9 gare totali, la Fiorentina ha messo insieme 17 punti sui 18 complessivi fin qui totalizzati. Dunque, se Cyril fosse stato sempre presente, mantenendo il trend registrato fin qui, ecco che la Fiorentina si ritroverebbe ben oltre quella terra di mezzo della classifica di oggi. La proiezione matematica vedrebbe i viola balzare almeno al pari della Sampdoria, 26 punti abbondanti, dunque con un passo europeo nelle proprie corde.