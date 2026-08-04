The Athletic: "Respinta un'offerta saudita per Mastantuono. Fiorentina club perfetto per lui"

Il Real Madrid avrebbe scartato l'ipotesi Arabia Saudita, ritenendo Firenze la scelta migliore per il giocatore.

Ore calde per Franco Mastantuono. La Fiorentina sta lavorando per definire i dettagli dell'operazione che potrebbe portare il classe 2007 in Italia. Nel frattempo emergono nuovi retroscena: secondo quanto riportato da The Athletic, il Real Madrid avrebbe ricevuto un'offerta da un club saudita, respingendola prontamente al mittente. I Blancos, infatti, considerano la Fiorentina e Firenze, rispettivamente, la squadra e la città ideali per la crescita del giocatore.