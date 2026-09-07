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TGR Rai Toscana: "Vanoli-Fiorentina è fatta! Dirigerà il primo allenamento al Viola Park nel pomeriggio"

Vanoli è chiamato a dare subito una svolta

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 settembre 2026 09:35
TGR Rai Toscana: "Vanoli-Fiorentina è fatta! Dirigerà il primo allenamento al Viola Park nel pomeriggio" - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Vanoli
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Non finiscono i colpi di scena: la Fiorentina dopo aver esonerato - nella tarda serata di ieri - Fabio Grosso, ha concluso nella notte la trattativa con Paolo Vanoli: il tecnico che nella passata stagione aveva preso la squadra in corsa e l'aveva portata alla salvezza. L'annuncio è atteso nelle prossime ore. Nel pomeriggio Vanoli dirigerà il primo allenamento al Viola Park ed è chiamato subito a dare una svolta. Lo scrive il TGR Rai Toscana.

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