TGR Rai Toscana: "Vanoli-Fiorentina è fatta! Dirigerà il primo allenamento al Viola Park nel pomeriggio"

Vanoli è chiamato a dare subito una svolta

Non finiscono i colpi di scena: la Fiorentina dopo aver esonerato - nella tarda serata di ieri - Fabio Grosso, ha concluso nella notte la trattativa con Paolo Vanoli: il tecnico che nella passata stagione aveva preso la squadra in corsa e l'aveva portata alla salvezza. L'annuncio è atteso nelle prossime ore. Nel pomeriggio Vanoli dirigerà il primo allenamento al Viola Park ed è chiamato subito a dare una svolta. Lo scrive il TGR Rai Toscana.