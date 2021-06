TGR Rai, Antognoni, ancora non c’è l’accordo sul rinnovo: fitti contatti, offerto un ruolo diverso

La Fiorentina è molto attiva per quanto riguarda i rinnovi. Quello di Giancarlo Antognoni scadrà il 30 giugno. Secondo TGR Rai, tra i dirigenti della Fiorentina e Antognoni ci sono stati diversi contatti. Gli è stato proposto un ruolo diverso, ovvero quello dello scouting di talenti in giro per il mondo. Per ora manca l’accordo economico.

LEGGI ANCHE, TGR RAI, RIBERY VUOLE RESTARE MA C’È DISTANZA TRA FIORENTINA ED IL GIOCATORE SULL’INGAGGIO PER IL RINNOVO