TGR: il City irrompe su Vlahovic. Offerta più alta alla Fiorentina può essere la svolta decisiva

Secondo quanto riportato da Sara Meini per il TGR Rai Toscana su Twitter, per Dusan Vlahovic si sarebbe inserito il Manchester City con un’offerta più alta legate alle difficoltà di arrivare a Kane del Tottenham. L’offerta può dare la svolta decisiva che sembra essere più alta dei 70mln più bonus offerti dall’Atletico di Madrid per il calciatore della Fiorentina.

#calciomercato #Vlahovic, dopo l’Atletico e il Tottenham, si fa avanti prepotentemente il @ManCity. La #Fiorentina spera ancora nel rinnovo, ma i soldi messi sul piatto potrebbero dare una svolta decisiva. @TgrRaiToscana pic.twitter.com/ErDQSzQw4W — Sara Meini (@SaraMeini) August 18, 2021



