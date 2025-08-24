Terzo esordio consecutivo della Fiorentina in trasferta: a Cagliari per partire bene in campionato
La Fiorentina debutta oggi in Sardegna per la terza volta consecutiva in trasferta lontano dal Franchi contro il Cagliari
La Fiorentina esordirà oggi alle 18:30 a Cagliari contro la squadra di Pisacane e questa sarà la terza volta consecutiva che i gigliati esordiranno in trasferta, infatti era successo con Palladino a Parma lo scorso anno quando una punizione di Biraghi evitò la sconfitta e pure l'anno prima con il roboante 1-4 a Genova con i gol di Biraghi, Bonaventura, Nico Gonzalez e Mandragora a segno per gli uomini di Italiano.
Altre sfide esterne alla prima si sono verificate il 22 agosto 2021 quando i viola caddero a Roma 3-1 alla prima di Italiano e poi ancora più indietro con la Sampdoria nel recupero della prima giornata finita 1-1 con gol di Simeone e in conclusione fu in trasferta anche il primo debutto di Pioli con la sonora sconfitta di Milano con l'Inter in cui la sua Fiorentina perse 3-0 a causa della doppietta di Icardi e a Perisic. A Cagliari, il mister emiliano vuole invertire la rotta.