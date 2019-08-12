Terzic: "La Fiorentina scelta per giocare e vincere. Montella perfetto per me. Con Milenkovic..."

Giornata di presentazione allo stadio Franchi, queste le parole del serbo Terzic“Sono a Firenze per giocare e lavorare bene. Voglio sfruttare l’occasione che mi hanno dato. La Fiorentina per me era la...

Giornata di presentazione allo stadio Franchi, queste le parole del serbo Terzic

“Sono a Firenze per giocare e lavorare bene. Voglio sfruttare l’occasione che mi hanno dato. La Fiorentina per me era la scelta migliore. Tanti grandi giocatori hanno fatto carriera qui e mi piace come lavora Montella: ho tanto da imparare, voglio giocare e crescere. Milenkovic mi ha aiutato tanto in nazionale. Numero di maglia? Ho scelto il 93. È il numero della maglia che avevo quando ho cominciato nella Stella Rossa, poi il 3 è il mio numero preferito e il 9 per gli anni ’90, decennio in cui sono nato"