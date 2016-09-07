Terza maglia, che attesa: domani la presentano Astori e Gonzalo

Domani, 8 settembre, verrà presentata la terza maglia della Fiorentina. A scriverlo è il sito ufficiale del club: "E' in programma per domani, giovedì 8 settembre, alle ore 13:00 presso il Fiorentina...

Domani, 8 settembre, verrà presentata la terza maglia della Fiorentina. A scriverlo è il sito ufficiale del club: "E' in programma per domani, giovedì 8 settembre, alle ore 13:00 presso il Fiorentina Store Duomo, la presentazione alla stampa della terza maglia della Fiorentina per la Stagione 16/17. Davide Astori e Gonzalo Rodriguez saranno a disposizione dei tifosi per una sessione di autografi a partire dalle 13:30. Lo Store Ufficiale si trova al numero 9 rosso di Borgo S. Lorenzo, a due passi dal Battistero".