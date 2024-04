Terrore a Udine, grave malore per N’Dicka durante Udinese-Roma. Partita sospesa, i giocatori non se la sentono più

Grande preoccupazione a Udine, dove Evan N’Dicka, difensore della Roma, ha abbandonato il campo anticipatamente a seguito di quello che all’apparenza sembra un malore. Dopo una visita negli spogliatoi del tecnico Daniele De Rossi, a seguito della momentanea interruzione della partita, per minuti sul prato dello stadio Friuli si è tenuta una discussione che vede coinvolte le due squadre, i tecnici, e gli arbitri. “I ragazzi non ce la fanno a giocare”, ha detto il tecnico dei giallorossi al collega in bianconero Cioffi. Quindi l’arbitro Pairetto ha ufficialmente sospeso il match, come confermato in seguito anche dall’annuncio dato dallo speaker dello stadio.

GLI AGGIORNAMENTI DA UDINE