Aggiornamenti su N’Dicka, è stato portato in ospedale, adesso il difensore della Roma è cosciente

Grande apprensione in casa Roma per le condizioni di Evan N’Dicka. Da quanto filtra da casa giallorossa in questi minuti, il giocatore è cosciente ed è stato trasportato in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Al minuto 71 della partita contro l’Udinese il difensore si è sentito male, ha accusato un malore e si è accasciato da solo, venendo portato fuori in barella dal campo. La partita è stata interrotta sul risultato di 1-1.

Fa rumore quanto accaduto durante la partita tra Udinese e Roma, con la gara che è stata sospesa al minuto 71 per via di un malore accusato dal difensore giallorosso Evan N’Dicka. In attesa di conoscere le condizioni di salute del calciatore, tiene banco anche il tema di quando potrà essere recuperata la partita. Secondo quanto appreso da TMW, in teoria da regolamento la gara potrebbe essere ripresa e conclusa anche domani, ma è uno scenario che sembra assai poco probabile per via dell’impegno di giovedì della Roma in Europa League, il ritorno dei quarti di finale contro il Milan.

