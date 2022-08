Terracciano: “Domani ci giochiamo gran parte della stagione. Sappiamo cosa ci aspetta, non abbiamo scuse”

Intervenuto in conferenza stampa al fianco di mister Vincenzo Italiano, il portiere della Fiorentina, Pietro Terracciano, ha così presentato la sfida di domani contro il Twente:

Quale è il clima nello spogliatoio?

“Col tempo si cresce e so che questo è un momento importante per tutti noi. Ci deve essere attenzione e tensione. Come ha detto il mister ci giochiamo gran parte della scorsa stagione. Sarà una partita molto importante”.

Ha raggiunto l’apice nella sua carriera, cosa è cambiato a Firenze?

“Io guardo al momento e non voglio guardare alle mie spalle”.

Come si affronta questa partita?

“Come ha detto il mister, troveremo un ambiente caldo. Dovremo farci trovare pronti ed essere ludici nei momenti di difficoltà. Sappiamo quello che ci aspetta e non abbiamo scuse. Penso che sapremo come affrontare la partita e ci faremo trovare pronti”.

Sente la responsabilità di essere una guida di questa squadra?

“Sento la responsabilità essendo anche uno dei più grandi della rosa. Spero e sono sicuro di poter dare una mano ai miei compagni anche da un punto di vista mentale e vocale, che ci sarà bisogno anche di quello”.