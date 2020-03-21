Terracciano: "Dispiace perdere in questo modo con il Milan"

Terracciano ha parlato della sconfitta della viola con i rossoneri.

Il portiere di riserva della Fiorentina, Pietro Terracciano, ha parlato sui canali ufficiali del club viola a fine partita contro il Milan.

Queste le sue dichiarazioni: "Dispiace perdere in questo modo contro il Milan. Abbiamo dato prova di forza e di unione, ma poi quando non porti punti a casa c'è grosso rammarico. Mi dispiace per Dragowski, speriamo non sia nulla di grave. Il mio compito è farmi trovare, spero di farlo al meglio. Questa partita deve darci ottimismo per il futuro. Non dobbiamo guardare la classifica, ma fare un percorso importante che abbiamo intrapreso."

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