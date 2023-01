Terminata la favola d’amore tra Lirola e il Marsiglia: trattativa avanzata con il Monza

Pol Lirola potrebbe tornare presto in Italia. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Monza è vicino all’esterno ex Fiorentina. Il calciatore, di proprietà dell’Olympique Marsiglia, è attualmente in prestito all’Elche: gli spagnoli hanno già dato l’ok per il ritorno del calciatore al club francese, che lo girerà poi in prestito al Monza. Contatti già avanzati, il club brianzolo spera di definire nei prossimi giorni.