Terim: “La Juventus è una delle mie più grandi rivali, ricordo un bel 3-3 a Torino con la Fiorentina”

Fatih Terim, ex tecnico della Fiorentina, accende la sfida Champions tra Galatasaray e Juventus e ricorda l’epico 3-3 a Torino.

In vista dei playoff di Champions League, a parlare è una voce che a Firenze conoscono bene: Fatih Terim. L’ex tecnico della Fiorentina, intervenuto ai microfoni di Tuttosport, ha acceso i riflettori sulla super sfida tra Galatasaray e Juventus, definendola senza mezzi termini “il miglior playoff di questa Champions League”. Parole che pesano, soprattutto considerando il passato e la rivalità che ha segnato la sua carriera in Italia. “La Juventus è stata una delle rivali più speciali della mia carriera” – ha dichiarato Terim – “ricordo un fantastico pareggio per 3-3 con la Fiorentina a Torino”. E su Luciano Spalletti dice “Per me non è solo un collega o un amico. È una persona che occupa un posto importante nella mia vita, qualcuno che considero come un membro della mia famiglia. Ci conosciamo da molto tempo: all’inizio degli anni 2000, quando lavoravo alla Fiorentina, c’incontravamo a Firenze e facevamo lunghe chiacchierate sul calcio. Mi piace scambiare idee con lui.”

